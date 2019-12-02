Belediyeler gibi yerel yönetimlerin AB standartlarının ve politikalarının uygulanmasında önemli rolleri olduğunu aktaran Berger, "Yerel yönetimlerin uluslararası düzeyde iş birliği, hem yerel makamları hem de ilgili sivil toplum kuruluşlarını kapsayan bilgi ve tecrübe alışverişini kolaylaştıran ve bu nedenle sivil toplum diyaloğunu teşvik eden güçlü bir araçtır. Yerelde üretilen çözümlerin global düzeydeki sorunlara çare olduğu bilinmektedir. Şehir Eşleştirme Hibe Programı aynı zamanda diyaloğu teşvik etmeyi ve ön yargıları ortadan kaldırmayı, AB ve Türkiye'deki tüm siyasi çerçeve ve coğrafi konumların taraflarından paydaşları bir araya getirmeyi hedeflemektedir." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda yapılan konferansın açılışında konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, yerel yönetimlerin gelişim süreçlerine dahil olmasının daha katılımcı ve vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanan tabandan tepeye çözümler sunduğunu söyledi.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı çerçevesinde desteklenen 23 projeden biri olan Samsun Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Ortaklık Projesi" kapsamında Samsun'da "Ulusal Sürdürülebilir Şehircilik Konferansı" düzenlendi.

Programın insan ilişkilerini daha da güçlendirmeyi amaçladığını ifade eden Berger, "Toplum içinde ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir köprüler kurmayı ve kültürel alışverişi sağlamak ve tüm vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için verimli bir iş birliği oluşturmayı öngörmektedir. Bu program kapsamında kurulan ilişkilerin güçlenerek AB ile Türkiye arasında daha uyum süreci için olumlu bir katkı oluşturmasını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Samsun Valisi Osman Kaymak da Türkiye ve Avrupa Birliği arasında "Şehir Eşleştirme Programı" kapsamında yürütülen "Sürdürülebilir Gelecek için Ortaklık Projesi"nin Samsun-Türkiye ve Portekiz yerel yönetimleri arasında sürdürülebilir iletişim ağı ve iş birliği kurmayı hedeflendiğini anlattı.

Programın Samsun'a değer katacağını dile getiren Kaymak, şunları kaydetti:

"Uluslararası nitelikte olan proje kapsamında Samsun'da gelecekte insanların nasıl yaşayacakları, taleplerinin ne olacağı, sektörel anlamda neyin ön plana çıkacağı gibi konularda yeni bir şehircilik anlayışı ortaya koyma adına ilimize fayda sağlayacağını ve ilimizde yapılacak yatırımlara da yön vereceğini düşünüyorum. Günümüz dünyasında teknolojinin gelişmesi insan sağlığını tehdit eder duruma geldi. İnsanımız da bilinçsizce üretimi arttırma adına kullanmış olduğu gübrelerle, suni bir şekilde üretimi arttırma yollarıyla buna büyük katkı sağlamaktadır."