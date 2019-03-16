Samsun'da üniversiteli mehter takımı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencilerinin oluşturduğu Akademik Düşence Eğitim Medeniyet Topluluğu tarafından 'Gençlik Mehteri' projesi hazırlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Gençlik Projeleri Destek Programı' kapsamında, 19 bin TL?lik destek sağlanan projede, geçen yıl ekim ayında mehter takımı oluşturulması için müzik aletleri alındı. Sonrasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan duyuru ile mehterde yer alacak gönüllüler belirlendi. 6'sı yabancı uyruklu toplam 20 öğrencinin katılımıyla Gençlik Mehteri' kuruldu. Mehter takımı Aralık ayı itibariyle çalışmalarına başladı. Öğretmen Süleyman Yıldırım tarafından öğrenciler mehter marşları öğretilmeye başlandı. Haftada 1 gün 2 saat çalışma yapan öğrenciler, mehter marşlarını çalarken büyük gurur duyduklarını söyledi.

'GÖNÜLLÜ OLARAK YER ALIYORLAR'

Gönüllü olarak öğrencilere mehter takımı oluşturulması için eğitim verdiğini söyleyen öğretmen Süleyman Yıldırım,Üniversiteli arkadaşlarımız özverili bir şekilde tamamen gönüllü olarak mehter marşlarını çalmayı ve söylemeyi öğreniyorlar. Tam bir mehter takımı kuruyoruz. Bu takım geçici olmayacak. Bu arkadaşlarımız mezun olduğunda peşlerinden gelen diğer öğrenciler mehter takımında yer alacak. Mehter demek gönül demek, kardeşlik demektir. Farklı illerden hatta ülkelerden okumak için burada bulunan öğrencilerimiz kardeşlik içerisinde mehterde yer alacak. Eğitim çalışmalarımız tamamlandığında konser programlarımız da olacakö dedi.

MARŞLARI EZBERLİYORUZ'

Akademik Düşence Eğitim Medeniyet Topluluğu Başkanı OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 'üncü sınıf öğrencisi Fahreddin Yüksel de, büyük bir azim ve çalışma ile ders saatleri dışında mehter takımı oluşturmak için çalıştıklarını, marşların sözlerini ve müziklerini ezberleyip öğrendiklerini söyledi. Farklı ülkelerden olan üyelerinde katkısıyla uluslararası bir mehter takımı oluşturduklarını belirten Yüksel,Amacımız ecdadımızdan aldığımız kültürel mirası üniversitemizde öğrenci arkadaşlarımıza aşılamak ve canlandırmak. Bu amaçla ?Gençlik Mehteri?ni kuruyoruz. Marşları söylerken insanını tüyleri diken diken oluyor. Bende bu projenin içinde bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyumö diye konuştu.