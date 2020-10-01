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Samsun’da uyuşturucu hapla ilgili 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 18:38 | Son Güncelleme

Samsun’da 3 bin 328 adet uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu hapla ilgili 1 kişi tutuklandı

Samsun’da 3 bin 328 adet uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları E.A. ve C.A.’yı bir otomobilde yakaladı. Araçta yapılan aramada 72 adet ecstasy hap ele geçirildi. E.A.’nın ikametinde yapılan aramada da 3 bin 256 adet ecstasy hap ve 36,72 gram ecstasy hap tozu elde edildi. Olayla ilgili 2 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, C.A. ise savcı tarafından serbest bırakıldı.

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