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  4. Samsun’da uyuşturucu hapla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da uyuşturucu hapla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 11:42 | Son Güncelleme

Samsun’da 3 bin 328 adet uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu hapla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da 3 bin 328 adet uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları E.A. ve C.A.’yı bir otomobilde yakaladı. Araçta yapılan aramada 72 adet ecstasy hap ele geçirildi. E.A.’nın ikametinde yapılan aramada da 3 bin 256 adet ecstasy hap ve 36,72 gram ecstasy hap tozu elde edildi. Olayla ilgili 2 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da uyuşturucu hapla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

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