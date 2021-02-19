Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan 1 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı

Samsun’da 5 bin 32 adet uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1’i savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, diğer şahıs ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım İlçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi doğrultusunda R.N. ve H.A.’ya ait adreslerde ve şahısların üstlerinde yaptıkları aramalarda toplam 5 bin 32 kapsül sentetik ecza ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 500 TL para ele geçirdi. R.N. ve H.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya ifade veren uyuşturucunun ele geçtiği ev sahibi R.N. serbest bırakılırken, H.A. ise tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. H.A. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

