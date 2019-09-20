HABER

Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 17:40 | Son Güncelleme

Samsun’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu özelliği bulunan 2 bin 632 adet hapla yakalanan 2 kişiden 1’i mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu özelliği bulunan 2 bin 632 adet hapla yakalanan 2 kişiden 1’i mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve il dışından yüklü miktarda sentetik ecza hap getirecekleri bilgisini aldıkları O.T. ve M.A. isimli şahısları takibe aldı. Narkotik ekipleri, söz konusu şahısları araç içerisinde 2 bin 632 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ile birlikte yakaladı. Her iki şahıs ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.
Polisteki sorguları tamamlanan O.T. ve M.A. ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.T., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken M.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Balıkesir’de çıkan orman yangını 200 metrekarede kontrol altına alındıBalıkesir’de çıkan orman yangını 200 metrekarede kontrol altına alındı
Reyhanlı’da 10 bin ecstasy hap ele geçirildiReyhanlı’da 10 bin ecstasy hap ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Mehmet Bayden öldürüldü!

Mehmet Bayden öldürüldü!

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'

Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.