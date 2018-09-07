Samsun'da uyuşturucu operasyonları

Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Kadı Caddesi'nde bir kişinin üzerinden peçeteye sarılı 0,20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Uyuşturucunun Esentepe Parkı'nda Necati C.A'dan satın alındığını belirleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.
Zanlının üzerinde arama yapan ekipler, 0,22 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Canik ilçesinde ise Kuzey Yıldızı Mahallesi TOKİ Konutları'nda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Turgay Ö'yü gözaltına aldı.
Ekiplerin, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, 31,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Necati C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Turgay Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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