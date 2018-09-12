Samsun'da uyuşturucu operasyonları

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Rüstem A. ve Murat U'nun İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Çarşısı'nda uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyonla yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 97,99 gram skunk maddesi ele geçirdi.
Zanlıların, ikametlerinde de arama yapan ekipler, 2 paket halinde 1,03 esrar maddesi, 2 esrarlı sigara ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 200 lira buldu.
Ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheli Uğur Y. kovalamaca sonucu yakalandı.
Otomobilde arama yapan ekiplerce, 2,03 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkında "uyuşturucu ticareti kullanmak" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Uğur Y. emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Y, Rüstem A. ve Murat U. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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