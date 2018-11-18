HABER

Samsun'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 19:27 | Son Güncelleme

Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan istihbari çalışma sonucu Orta Mahalle Mezbahane Caddesi'nde A.A'ya ait eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 112 gram kubar esrar ele geçirilirken, A.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.A. tutuklandı, M.A. ise serbest bırakıldı.

Ekipler, H.T'nin (43) Ordubaşı Mahallesi'ndeki evi ve üzerinde yaptıkları aramada ise toplam 74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERÜnlü şarkıcı her şeyi anlattıÜnlü şarkıcı her şeyi anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyaretiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti
Mersin'de festival coşkusu sürüyor (2)Mersin'de festival coşkusu sürüyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşamba ilçesi polis uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Zeytinburnu Metro istasyonu kapatıldı

Zeytinburnu Metro istasyonu kapatıldı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.