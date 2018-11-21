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Samsun'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 16:10 | Son Güncelleme

Samsun'da uyuşturucu operasyonları

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışma sonucu 3 kişiyi yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan 3 şüpheliden, 0,76 gram skunk maddesi ve 4 kapsül uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, uyuşturucuların Yavuz K'den alındığını belirledi.

Operasyon düzenleyen polis, Yavuz K'nin ikametinde pompalı tüfek, 3 tüfek kartuşu, 50 mermi ele geçirdi. Yavuz K, gözaltına alındı.

Ekipler, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan firari durumda olan Mehmet K'yi İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yakaladı.

Zanlının üzerinde arama yapan polis, 213 kapsül uyuşturucu hap satışından elde edildiği değerlendirilen bin 500 lira buldu.

Ekipler, Mehmet K. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen Ahmet A'yı da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yavuz K. ve Mehmet K. tutuklandı. Ahmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun tutuklama uyuşturucu operasyonu

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