HABER

Samsun'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 14:52 | Son Güncelleme

İki operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu çalışması yürüttü.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Murat T, Engin T. ve Onur K'yi gözaltına alan ekipler, üzerlerinde yaptığı aramada 41 paket halinde 23,19 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan materyal ele geçirdi.

Ekipler, Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde ise bir kişiye esrar ile uyuşturucu niteliği bulunan hap sattığı tespit edilen Cumhur Y'yi üzerinde 170 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hapla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Murat T, Engin T. ve Cumhur Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Onur K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz
Dijitalleşme çağı hukuki boyutuyla konuşulacakDijitalleşme çağı hukuki boyutuyla konuşulacak
Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Samsun uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

MEB LGS 2019 Başvuru Kılavuzunu yayımladı! İşte LGS son başvuru tarihi

Sınava girecek milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.