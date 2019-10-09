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Samsun'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:13 | Son Güncelleme

Operasyonlarda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Canik ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde, hakkında uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşılan Eray U'yu yakaladı. Zanlının üzerinde yapılan aramada, 1,98 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde ise irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı tespit edilen Nagihan T'nin (25) ikametine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde arama yapan ekipler, satışa hazır 18 paket halinde 24,60 gram uyuşturucu madde, 105 sentetik hap ile uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen bin 915 lira ele geçirdi.

Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde yakalanan Gökhan D'nin evinde yapılan aramada da satışa hazır 7 paket halinde 48,17 gram esrar maddesi ile 50 tabanca fişeği bulundu.

Eray U, Nagihan T. ve Gökhan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Eray U. savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Gökhan D. tutuklandı, Nagihan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Samsun uyuşturucu operasyonu

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