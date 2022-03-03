Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 zanlı yakalandı

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 22 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 2 kilo 361 gram kubar esrar maddesi, 217 gram sentetik uyuşturucu, 42 sentetik hap, 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.



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