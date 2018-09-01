Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonunda 37,5 kilogram kubar esrar ile 83 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen R.I'nın (63) ilçedeki evine operasyon yaptı.
Evde gerçekleştirilen aramada 37,5 kilogram kubar esrar, evin bahçesinde ise 83 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.I, polisteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi.
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