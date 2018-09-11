HABER

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:11 | Son Güncelleme

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mehmet A. ve Berkan B'nin Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerden uyuşturucu temin eden 5 kişiyi yakalayan ekipler, bu kişilerin üzerilerinde yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyon düzenleyen ekipler, Mehmet A. ve Berkan B'yi yakaladı.

Ekipler, zanlıların üzerinde 8,24 gram esrar maddesi ile 0,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

PARTNERBizi çekmeyinBizi çekmeyin
Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indiTürkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi
Balıkesir'de egzoz ve kask kontrolünde sürücülere ceza yağdıBalıkesir'de egzoz ve kask kontrolünde sürücülere ceza yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 tutuklama Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

Pakistan'da bir pazar yerinde mide bulandıran görüntü: Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satıyor

Pakistan'da bir pazar yerinde mide bulandıran görüntü: Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satıyor

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif

Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şarbon bu kez de Kayseri'ye sıçradı! Hayvan ölümleri sonrası 2 mahalle karantinaya alındı

Şarbon bu kez de Kayseri'ye sıçradı! Hayvan ölümleri sonrası 2 mahalle karantinaya alındı

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

CHP'li Engin Altay'dan AK Parti'ye çok sert uyarı: Olmaması gereken işler ve haller olur

CHP'li Engin Altay'dan AK Parti'ye çok sert uyarı: Olmaması gereken işler ve haller olur

Türkiye bu seri katili konuşuyor! 13 kişinin katil zanlısı güvenlik nedeniyle Trabzon'a nakledildi

Türkiye bu seri katili konuşuyor! 13 kişinin katil zanlısı güvenlik nedeniyle Trabzon'a nakledildi

İmam Hatipliler Derneği'nden 'İmam Hatiplere Bakış Araştırması' raporu: Dindar ve kindar nesil kavramı başı çekiyor

İmam Hatipliler Derneği'nden 'İmam Hatiplere Bakış Araştırması' raporu: Dindar ve kindar nesil kavramı başı çekiyor

Kayseri'de 2 mahallede şarbon karantinası

Kayseri'de 2 mahallede şarbon karantinası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.