Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan Samsun ve Amasya'ya kargo ile uyuşturucu gönderildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Amasya ve Samsun'daki kargo şubelerinde yapılan aramada, paketler içinde 3 bin 304 adet uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirildi.
Olayla ilgili İlker V. Amasya'da, Onurcan A. ise Samsun'da gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlılardan Onurcan A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, İlker V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!
Selim Demiroğlu öldürüldü
Azeri gelin ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'andımız' açıklaması
ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı
Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'
Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu
Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş iddia: İsrail üretimi yazılımla gözetlendi
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum