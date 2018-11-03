Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan Samsun ve Amasya'ya kargo ile uyuşturucu gönderildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Amasya ve Samsun'daki kargo şubelerinde yapılan aramada, paketler içinde 3 bin 304 adet uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirildi.

Olayla ilgili İlker V. Amasya'da, Onurcan A. ise Samsun'da gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan Onurcan A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, İlker V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

