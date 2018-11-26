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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 21:48 | Son Güncelleme

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan getirilen uyuşturucu maddenin Samsun'da piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde takip ettikleri otomobili durduran ekipler, araçtaki Ali O.H, Selim R. ve Suat Ş'yi gözaltına aldı.

Araçta ve zanlıların kaldığı otel odasında arama yapan ekipler, 13 bin 104 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran hap ile 4 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali O.H. ile Selim R. tutuklandı, Suat Ş. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Samsun uyuşturucu operasyonu

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