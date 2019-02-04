Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize polis ekipleri İlkadım ilçesinde şüphe üzerine Ö.Y'yi durdurdu. Ö.Y'nin üzerinde yapılan aramada iki paket halinde 243,05 gram kokain ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu şüphelinin, E.Y. ve N.O. ile bağlantısını tespit etti. Ekipler İstanbul'a giden iki zanlıyı Bolu'da yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 680 liraya el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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