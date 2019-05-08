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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 18:15 | Son Güncelleme

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu nitelikli hap operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Kocaeli'den Samsun'a otobüsle uyuşturucu niteliği bulunan hap getirileceği bilgisi üzerine yürüttükleri çalışmada Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Serdar K'yi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, 5 bin 376 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi.

Ekipler, olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Mehmet K, Ahmet Ç. ve Sergen K'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun uyuşturucu operasyonu

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