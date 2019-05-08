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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 20:33 | Son Güncelleme

Sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminalinde operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, şüphe üzerine yolcu otobüsünden inen H.B'nin çantasında yaptıkları aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Narkotik köpeklerinin koku almasını engellemek için çantasına kahve ve lokum koyduğu tespit edilen H.B. ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen F.İ. de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen şüphelilerden H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, F.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun Samsun Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu operasyonu

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