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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 21:40 | Son Güncelleme

Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 114 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ile Asayiş Büro ekipleri, Salıpazarı ilçesinde, bir kişinin Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Esatçiftliği Mahallesi'nde R.C'ye (35) ait ev ve bahçede yapılan aramada, 3 bin 114 kök dişi Hint keneviri, ruhsatsız pompalı av tüfeği, ruhsatsız el yapımı tabanca ve mermiler ile bir miktar kubar esrar bulundu.

R.C, "uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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dişi hint keneviri kubar esrar ruhsatsız silah Samsun

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