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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 14:23 | Son Güncelleme

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.A.K, L.K. ve E.L, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.E. ve B.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Samsun uyuşturucu operasyonu

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