Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 904 uyuşturucu hap, 4 kilo 577 gram esrar, satışa hazır 38,39 gram esrar, hassas terazi, 0,80 gram kokain, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 870 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K, çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

