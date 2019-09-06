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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 15:19 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir otomobili takibe alan ekipler, Canik ilçesi Yılanlıdere mevkisinde durdurdukları araçta yaptıkları aramada 462 kapsül sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Araçta bulunan Caner ve kardeşi Adem D. ile Oğuzhan K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Caner D, çıkarıldığı hakimlikçe uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun uyuşturucu operasyonu

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