HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da uyuşturucu operasyonu

Samsun’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 10:01 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi ile birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibat kurduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen S.K.’nin Atakum ilçesinde kullandığı ikamete operasyon düzenledi.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi ile birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibat kurduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen S.K.’nin Atakum ilçesinde kullandığı ikamete operasyon düzenledi. Söz konusu adreste yapılan aramada, bin 15 adet sentetik ecza hap, 2 adet esrarlı sigara, 10 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 34 adet tüfek kartuşu elde edildi. Olayda ilgili S.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Olayda ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Prof. Dr. Taşova'dan flaş maske uyarısıProf. Dr. Taşova'dan flaş maske uyarısı
Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu? Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu?
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
İlginizi Çekebilir
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
27. dönem POMEM alımı ne zaman? Polis nasıl olunur?
27. dönem POMEM alımı ne zaman? Polis nasıl olunur?
Diğer Haberler
Yer: İzmir... Burada sadece 5 kişi yaşıyor! 'Kendinden sosyal mesafeli' köy
Burada isteselerde sosyal mesafeyi aşmaları zor çünkü...
Dünya’nın en derin 4’üncü mağarası Ilgarini’de insan kemikleri bulundu
Burası dünyada 4'üncü... İnsan kemikleri bulundu
Fahrettin Altun: Gereken cevap en sert şekilde verilecektir
'Gereken cevap en sert şekilde verilecektir'
Yargıtay’dan ilginç hakaret kararı! 'Artistlik yapma' dedi...
Yargıtay'dan emsal karar! Bunu söylemek 'hakaret' suçu sayılacak
Prof. Dr. Taşova'dan flaş maske uyarısı: Islak olarak kullanmayın
Prof. Dr. Taşova'dan flaş maske uyarısı
Küçük Emir sokakta oynarken dehşeti yaşadı! Hızla gelip çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Küçük Emir sokakta oynarken dehşeti yaşadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.