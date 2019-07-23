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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 18:52 | Son Güncelleme

Polisin düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Uygulama sırasında polisten kaçan şüphelinin kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında Çevik Kuvvet Şubesine ait minibüse çarptı

Samsun'da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, Çevik Kuvvet Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Özel Harekat Şubesi, Çevik Kuvvet Şubesi ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Reşadiye, Fatih, Kökçüoğlu, Kadıköy, Anadolu, Zeytinlik, Hastanebaşı, Fevziçakmak, Rasathane, İlyasköy, Kışla, Adalet ve Derebahçe mahallelerinde operasyon düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Ali Kovancı koordinesinde 37 ekip, 140 personel ve iki dedektör köpekle gerçekleştirilen uygulamada 457 kişi, 112 araç, 9 bina ve 17 park kontrol edildi.

Uygulamalarda, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan 10 ve çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

Operasyonda iki sentetik hap, 3 paket halinde toplam 4,46 gram sentetik uyuşturucu ve bıçak ele geçirilirken iki araç sürücüsüne de 6 bin 148 lira trafik cezası uygulandı.

Bu arada, uygulama sırasında polisten kaçan S.A'nın kullandığı 55 AZJ 61 plakalı otomobil, kovalamaca sırasında Çevik Kuvvet Şubesine ait minibüse çarptı.

Hasarın oluştuğu kazada sürücü S.A. ile yanında bulunan H.A.Ö. gözaltına alındı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Ali Kovancı operasyon Samsun

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