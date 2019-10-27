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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 1’i kadın 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 15:42 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisin tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun’da birlikte hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen R.V., E.S., Ö.K.ve S.K.

Samsun’da narkotik polisin tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun’da birlikte hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen R.V., E.S., Ö.K.ve S.K. ile F.A. adlı kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte çok sayıda paketler halinde 28,25 gram metamfetamin, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda materyal, uyuşturucu madde içmek için kullanılan çok sayıda aparat, 1 adet ekstasy hap, 36 kapsül sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan 5 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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