Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 kilo 805 gram kubar esrar maddesi ve 439 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yukarıesenli Mahallesi bölgesinde yasadışı dişi Hint keneviri bitkisi ekimi yapıldığı istihbaratını alarak bölgede araştırma yaptı. Yapılan operasyonda dişi Hint kenevir ekili alanda boyları yaklaşık 3 metreyi bulan 439 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile 2 kilo 805 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili F.B. ve E. B. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

