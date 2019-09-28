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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 16:07 | Son Güncelleme

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.A.’nın Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde çalıştığı iş yerinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satış yaptığını tespit etti.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.A.’nın Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde çalıştığı iş yerinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satış yaptığını tespit etti. Şahıs ile ilgili yapılan çalışmada şüpheli şahıs ile teması görülen 1 şahıstan 2 adet ecstasy hap elde edildi. Olayın devamında ise şüpheli Ö.A., iş yerinde aynı renk ve şekilde 2 adet ecstasy hap ile Ö.A. ile müşterek hareket ettikleri tespit edilen Y.S. ve S.Ç. de aynı otomobil içerisinde yine aynı renk ve şekilde 4 adet ecstay hap ile yakalandı.

Adliyeye sevk edildi
Ekiplerin Y.S.’nin ikametinde yaptığı aramada 1 adet, S.Ç.’nin ikametinde yapılan aramada ise 59 adet aynı renk ve şekilde ecstasy hap elde edildi. Soruşturma kapsamında 1 şahıs, hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakılırken gözaltına alınan Ö.A., Y.S. ve S.Ç. ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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