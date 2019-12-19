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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 18:27 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibat kurdukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen U.E., T.Ş. ve A.C.Ö.’yü Belediyeevleri Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Toplamda 157 adet sentetik ecza hap, 4 paket halinde 19,43 gram esrar maddesi, 1 adet esrarlı sigara elde edildi. Gözaltına alınan 3 kişi "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.E., T.S. ve A.C.Ö., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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