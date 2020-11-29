Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen E.Ç., H.T. ve M.T.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ile birlikte 329 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. E.Ç., H.T. ve M.T. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

