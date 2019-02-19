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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 10:35 | Son Güncelleme

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

Samsun'un Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 83,83 gram esrar, 161 uyuşturucu hap, 17 uyuşturucu niteliği bulunan hap ve 8 mermi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
narkotik Samsun torbacı uyuşturucu operasyonu

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