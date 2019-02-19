Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir devam eden sokak satıcılarına yönelik takip ve çalışma sonucu bu sabah Samsun’un İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 4 şüpheliyi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında satışa hazır 83,83 gram esrar, 161 adet ekstasy, 17 adet sentetik ecza ve 8 adet 9 milimetre çaplı tabanca mermisi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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