HABER

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda daha önce ele geçen 6 bin 494 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu ile ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16 Ocak tarihinde İlkadım Kadifekale Mahallesi’nde bir evde yaptıkları aramada 6 bin 494 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirmiş, olayla ilgili Y.A.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda daha önce ele geçen 6 bin 494 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu ile ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16 Ocak tarihinde İlkadım Kadifekale Mahallesi’nde bir evde yaptıkları aramada 6 bin 494 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirmiş, olayla ilgili Y.A. da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi, Samsun ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ekipler Tekirdağ’da F.A.’yı., Samsun’da da F.S., O.D. ve G.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 zanlı polisteki sorgularının ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Antalya'da yüzme havuzu şoku!100 kişi hastanelik oldu Antalya'da yüzme havuzu şoku!100 kişi hastanelik oldu
Diyarbakır'da inşaatta çökme: 3 yaralıDiyarbakır'da inşaatta çökme: 3 yaralı
Çanakkale'de yasa dışı alkol yapımı ve satışına 2 gözaltıÇanakkale'de yasa dışı alkol yapımı ve satışına 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.