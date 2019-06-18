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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 16:36 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar kapsamında tespit edilen 5 şüpheliye yönelik bu sabah Çarşamba ilçesi ve il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve A.E., B.D., S.A.K, L.K. ve E.L.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla bağlantıları olduğu tespit edilen kişiler ve ara yakalanmalarla birlikte ve çeşitli tarihlerde yapılan yakalamalarda satışa hazır paketler halinde 7.27 gram esrar, 282 adet uyuşturucu etkisi gösteren sentetik ecza elde edildi. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan A.E., B.D., S.A.K, L.K. ve E.L. "uyuşturucu ticareti" suçundan Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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