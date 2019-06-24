HABER

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 17:41 | Son Güncelleme

Samsun’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 9,83 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ele geçirilirken olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin Çarşamba 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda gerçekleştirdikleri takip sonucunda araç içerisinde bulunan 4 şahıs ve olayla ilgili 2 zanlı olmak üzere, toplamda 6 şüpheliden ’fişek’ halinde 9,83 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 9,83 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ele geçirilirken olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin Çarşamba 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda gerçekleştirdikleri takip sonucunda araç içerisinde bulunan 4 şahıs ve olayla ilgili 2 zanlı olmak üzere, toplamda 6 şüpheliden ’fişek’ halinde 9,83 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili H.Ö. (41), A.Y. (32), C.Z. (31), E.Ş. (39), H.T. (26) ve E.C. (31) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan E.C. (31) sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer 5 zanlı Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki... Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
İcralık dairenin satışında avukatı bıçakladıİcralık dairenin satışında avukatı bıçakladı
Çay'da TIR'la hafif ticari araç çarpıştı: 1'i çocuk 3 ölüÇay'da TIR'la hafif ticari araç çarpıştı: 1'i çocuk 3 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.