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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

29.12.2020 14:08 | Son Güncelleme:
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Samsun’da narkotik polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan D.A., E.Ş., M.K., D.P., M.D.

Samsun’da narkotik polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan D.A., E.Ş., M.K., D.P., M.D. ve M.A. isimli şahıslara bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda D.A., E.Ş., M.K., D.P., M.D. ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların araçları ve adreslerinde yapılan aramada, 103,3 gram bonzai, 276 adet ekstasy hap, 3,44 gram esrar maddesi, 3,43 gram ekstasy tozu, 21 kapsül sentetik ecza hap ve 1 gram kenevir tohumu elde edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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