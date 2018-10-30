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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:38 | Son Güncelleme

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Bafra'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Yakakent ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 550 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçta bulunan Ceylan D, Yunus Emre S, Ramazan D, Selma D, Gökçen B. ve Burak Can K. ile bu kişilerle ilişkili olduğu değerlendirilen Arif Can D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla Bafra Adliyesi'ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bafra uyuşturucu

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