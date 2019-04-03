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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 13:29 | Son Güncelleme

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şahıs gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Bafra ilçesinde meydana geldi.

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şahıs gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amiriliği ekipleri Bafra ilçesinde faaliyet gösteren uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte çok sayıda paketler halinde 42 gram esrar, 5 gram bonzai, 55 adet ekstasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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