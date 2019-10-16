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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 12:30 | Son Güncelleme

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları M.A., S.T., U.E.K., E.Ö., R.C.Y., M.Ö.G.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları M.A., S.T., U.E.K., E.Ö., R.C.Y., M.Ö.G. ve F.O. ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, şüpheli şahıslar ile teması görülen 12 şahıstan çok sayıda paketler halinde, 0.47 gram bonzai, 56 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, 0,95 gram esrar maddesi ve 0,11 gram eroin maddesi elde edildi. Çalışmanın devamında bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi ve olayla ilgili M.A., S.T., U.E.K., E.Ö., R.C.Y., M.Ö.G. ve F.O. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar şahısların evlerinde yapılan aramalarda, paketler halinde 51,77 gram esrar, 378 adet sentetik ecza hap, 1 adet esrarlı sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 670 lira para ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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