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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

29.08.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen B.D'nin ikametinde yapılan aramada 14 paket halinde 313,27 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

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