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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 1 Iraklı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 18:44 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 1 Iraklı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1’i Suriyeli 2’si Iraklı 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun’da irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve satış amaçlı Gaziantep’ten uyuşturucu (metafetamin) maddesi getirecekleri bilgisi edinilen Irak uyruklu Khames Dharı K., Saıf Sameer Abdulrahman Al-R.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 1 Iraklı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1’i Suriyeli 2’si Iraklı 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun’da irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve satış amaçlı Gaziantep’ten uyuşturucu (metafetamin) maddesi getirecekleri bilgisi edinilen Irak uyruklu Khames Dharı K., Saıf Sameer Abdulrahman Al-R. ve yaşı 18’den küçük olan A.Z.A.A. ile Suriye uyruklu Alı J.’nin içinde bulundukları otomobil Samsun girişinde durduruldu. Araçta bulunan 4 zanlı gözaltına alındı.
Otomobilde yapılan aramada 6 paket halinde 37,13 gram metafetamin, 6 adet sentetik ecza hap, 1 adet araç anahtarlığı şeklinde hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Yaşı küçücük olan Iraklı A.Z.A.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 3’ü Iraklı, 1’i Suriyeli 4 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Irak uyruklu Khames Dharı K., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, 1’i Suriyeli 2’si Iraklı 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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