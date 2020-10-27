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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 14:01 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 8,01 gram esrar maddesi, 106 kapsül sentetik ecza, 50 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ifadelerinin ardından savcının talimatı doğrultunda serbest bırakılırken, İ.Ç. ve Ç.K. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ç.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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