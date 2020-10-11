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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 18:19 | Son Güncelleme

Samsun’da bir eve yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişiden 1’i mahkemece tutuklanırken, 1’i kadın 3 kişi ise serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir eve yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişiden 1’i mahkemece tutuklanırken, 1’i kadın 3 kişi ise serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 çocuk annesi A.F.E.’ye ait ikameti kullanarak irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen M.B., S.B. ve F.B. isimli şahıslarla ilgili olarak şüpheli şahısların kullanmış olduğu ikamette operasyon düzenledi. Söz konusu evde yapılan aramada, 45 adet ecstasy hap, 2 paket halinde 0,46 gram metamfetamin maddesi, 0,85 gram esrar maddesi, 2 kapsül sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 5 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi A.F.E. adlı kadın ile birlikte M.B., S.B. ve F.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.F.E. adlı kadın ile S.B. ve F.B. ise serbest bırakıldılar.

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