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  4. Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı

13.03.2021 16:01 | Son Güncelleme:
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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edinilen 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edinilen 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan M.K. adlı şahsa ait adres operasyon düzenledi. Söz konusu adreste yapılan aramada, 5 paket halinde 281,37 gram bonzai, 0,69 gram esrar maddesi,12 kök Hint keneviri ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı. Narkotik polisi olayla bağlantısı tespit edilen O.N.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan M.K. ve O.N. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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