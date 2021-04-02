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  4. Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı, 3 kişi serbest

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı, 3 kişi serbest

02.04.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2’i mahkemece tutuklanırken, 1 kişi savcı tarafından, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah Samsun il merkezinde ve Salıpazarı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı, 3 kişi serbest

Samsun’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2’i mahkemece tutuklanırken, 1 kişi savcı tarafından, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah Samsun il merkezinde ve Salıpazarı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 202,5 gram esrar maddesi, 284 kapsül sentetik ecza, 4 adet ekstasy hap, 0,23 gram bonzai, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 14 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
İfadesi alınan 2 kişi savcının talimatıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 1 kişi savcı tarafından serbest bırakılırken, 4 kişi nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.H. ve M.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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