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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol

10.02.2021 19:37 | Son Güncelleme:
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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kiraladıkları araçla Samsun genelinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kiraladıkları araçla Samsun genelinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Söz sonucu araç, narkotik polisinin takibi sonucu Canik ilçesi Yeni Mahalle’de ele geçirildi. Araçta yapılan aramada 351 adet sentetik ecza ile birlikte yakalanan Ü.D. ve Ö.G. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Ü.D. ve Ö.G. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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