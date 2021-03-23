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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol

23.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan A.K.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan A.K. ve C.G.’yi takibe aldı. Söz konusu 2 kişi narkotik polisi tarafından Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi’nde iki paket halinde 108,98 gram bonzai ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.K ve C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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