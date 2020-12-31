Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da narkotik polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan şahıslara önceki sabah sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların araçları ve adreslerinde yapılan aramada, 103,3 gram bonzai, 276 adet ekstasy hap, 3,44 gram esrar maddesi, 3,43 gram ekstasy tozu, 21 kapsül sentetik ecza hap ve 1 gram kenevir tohumu elde edildi.

Gözaltına alınan 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından, 1 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlanan M.K., M.A., E.Ş. ve D.P. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

