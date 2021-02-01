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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı

01.02.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan şahıslarla ilgili yaptıkları takip ve çalışmalarda 4 paket halinde toplam 53 gram metamfetamin maddesi, 30 adet ekstasy hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan çok sayıda materyal ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 30 TL para ele geçirildi.

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan şahıslarla ilgili yaptıkları takip ve çalışmalarda 4 paket halinde toplam 53 gram metamfetamin maddesi, 30 adet ekstasy hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan çok sayıda materyal ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 30 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili A.A.(29), B.A.E.(20), A.C.Ö.(23) ve Y.P.D.(24) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 4 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.A., B.A.E., A.C.Ö. ve Y.P.D. mahkemece uyuşturucu ticareti yaptıklarına dair somut deliler bulunduğundan ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildi.

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